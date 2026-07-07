В селе Онгудай Республики Алтай реконструируют Дом культуры

Кроме того, сейчас в регионе обновляют еще одно учреждение культуры — детскую музыкальную школу № 2 имени Тозыякова в Горно-Алтайске. Мастера выполняют внутренние отделочные и электромонтажные работы, обустраивают системы водоотведения. Также они намерены приступить к преображению фасада здания. Учащиеся смогут вернуться к занятиям в следующем году.