В селе Онгудай Республики Алтай реконструируют Дом культуры

Дом культуры в селе Онгудай Республики Алтай обновят при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
Для обеспечения безопасности территорию вокруг стройплощадки оградили по всему периметру. Специалисты уже полностью завершили демонтажные работы снаружи и внутри здания. Открыть модернизированный объект намерены в 2027 году.
Кроме того, сейчас в регионе обновляют еще одно учреждение культуры — детскую музыкальную школу № 2 имени Тозыякова в Горно-Алтайске. Мастера выполняют внутренние отделочные и электромонтажные работы, обустраивают системы водоотведения. Также они намерены приступить к преображению фасада здания. Учащиеся смогут вернуться к занятиям в следующем году.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.