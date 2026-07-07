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Бактерия из кондиционера едва не убила тракториста из Сургута

В Сургуте врачи спасли мужчину с редкой формой пневмонии, вызванной бактерией легионеллой.

В Сургуте врачи спасли мужчину с редкой формой пневмонии, вызванной бактерией легионеллой. Возбудитель размножается во влажной среде, в том числе в кондиционерах при неправильном обслуживании.

Мужчина поступил в окружную клиническую больницу в тяжелом состоянии и был сразу госпитализирован в реанимацию. Ситуацию осложняли хроническая ишемическая болезнь сердца и нарушения ритма. Часть препаратов для лечения инфекции могла ухудшить состояние сердца, а лекарства, снижающие нагрузку на миокард, были противопоказаны из-за критически низкого давления, цитирует главу окружного депздрава «Вестник Сургутского района».

Из-за инфекции у мужчины развился инфаркт, затем — полиорганная недостаточность. Медики корректировали курс лечения каждый час и применили несколько технологий для стабилизации состояния.

Через четыре дня пациенту стало лучше, сегодня его уже выписали. Мужчина переживал, что не сможет вернуться к работе на тракторе, но врачи убедили его, что после завершения лечения он сможет трудиться.

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