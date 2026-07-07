Биотехнолог перечислила свойства испорченного мяса

Как отметила Золотарева, еще один признак испорченного мяса — рыхлая текстура: если после надавливания ямка не выравнивается, а волокна распадаются на нити, значит, разложение зашло слишком далеко. Также не стоит покупать мясо с желтым рыхлым жиром — это указывает не на возраст животного, а на неправильное хранение или проблемы с обменом веществ у скота, пояснила специалист. Она добавила, что употребление такого мяса может вызвать боль в животе и диарею.