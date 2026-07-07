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Сапбордист вышел на Красноярское водохранилище и начал тонуть

Накануне вечером в Идринско-Краснотуранском муниципальном округе едва не произошла трагедия. Как сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель», 23-летний сапбордист вышел на.

Накануне вечером в Идринско-Краснотуранском муниципальном округе едва не произошла трагедия. Как сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель», 23-летний сапбордист вышел на Красноярское водохранилище. При этом погода не располагала к активному отдыху: из-за сильного ветра и волн молодой человек начал быстро отдаляться от берега. Очевидцы заметили, что у молодого человека заканчивались силы и он начинает тонуть. Неравнодушные граждане позвонили по телефону 112 и сообщили о происшествии. Спасатели Краснотуранской спасательной станции выехали на акваторию, извлекли из воды молодого человека и доставили его на берег. От медицинской помощи он отказался.