Опрос: в чем для россиян заключается жизненный успех

Представления об успехе меняются вместе с обществом. То, что еще недавно считалось главным признаком благополучия и высокого статуса, сегодня может уступать место другим жизненным приоритетам. В последние годы все чаще говорят о важности здоровья, семьи, самореализации и возможности жить в соответствии со своими ценностями.