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Опрос: в чем для россиян заключается жизненный успех

Редакция проекта Новости Mail интересуется у читателей, что является главными показателями престижа, статуса и успеха человека, насколько успешными ощущают себя сами и какие факторы помогают добиться успеха.

Предлагаем вам пройти опрос и рассказать, как вы понимаете жизненный успех, какие качества и обстоятельства считаете наиболее важными для его достижения и насколько успешными ощущаете себя сами.

Что сегодня значит быть успешным человеком? Для одних успех — это высокий доход, престижная должность и материальное благополучие. Для других — крепкая семья, хорошее здоровье, любимое дело или возможность жить в гармонии с собой.

Представления об успехе меняются вместе с обществом. То, что еще недавно считалось главным признаком благополучия и высокого статуса, сегодня может уступать место другим жизненным приоритетам. В последние годы все чаще говорят о важности здоровья, семьи, самореализации и возможности жить в соответствии со своими ценностями.

Кроме того, люди по-разному оценивают факторы, которые помогают добиться успеха. Одни уверены, что все зависит от трудолюбия, образования и дисциплины, другие считают не менее важными удачу, поддержку семьи, полезные связи или благоприятные обстоятельства.