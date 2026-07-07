В Пермском крае с начала 2026 года водители сбили 66 диких животных

«Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенное в ночное время суток! Дикие животные могут пересекать автомобильную дорогу в любое время года, отследить и проконтролировать перемещение диких животных в естественной среде невозможно», — напомнили в минприроды пермякам.