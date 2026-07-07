Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае с начала 2026 года водители сбили 66 диких животных

Чаще всего ДТП происходили на трассе Пермь — Березники.

Водители сбили 66 диких животных с начала года, сообщили в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края сайту perm.aif.ru.

По данным ведомства, чаще всего ДТП с дикими животными происходят на трассах Пермь — Березники, Кострома — Шарья — Киров — Пермь и Чернушка — Тюш.

В авариях страдают не только звери, но и люди. За 6 месяцев в таких ДТП пострадали 2 человека, ещё 2 случая закончились смертельным исходом.

«Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенное в ночное время суток! Дикие животные могут пересекать автомобильную дорогу в любое время года, отследить и проконтролировать перемещение диких животных в естественной среде невозможно», — напомнили в минприроды пермякам.

Напомним, ранее в Пермском крае произошло смертельное ДТП с участием дома на колёсах и фуры. Три человека погибло. Спасти удалось лишь маленькую собаку.