В Пермском крае с начала 2026 года водители сбили 66 диких животных

Водители сбили 66 диких животных с начала года, сообщили в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края сайту perm.aif.ru.
По данным ведомства, чаще всего ДТП с дикими животными происходят на трассах Пермь — Березники, Кострома — Шарья — Киров — Пермь и Чернушка — Тюш.
В авариях страдают не только звери, но и люди. За 6 месяцев в таких ДТП пострадали 2 человека, ещё 2 случая закончились смертельным исходом.
«Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенное в ночное время суток! Дикие животные могут пересекать автомобильную дорогу в любое время года, отследить и проконтролировать перемещение диких животных в естественной среде невозможно», — напомнили в минприроды пермякам.
Напомним, ранее в Пермском крае произошло смертельное ДТП с участием дома на колёсах и фуры. Три человека погибло. Спасти удалось лишь маленькую собаку.