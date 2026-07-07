Пермские энергетики потребовали от «Соликамскбумпрома» сократить потребление электричества в 2,5 раза

«Уведомление направлено в связи с постоянным ростом задолженности АО “Соликамскбумпром”» за поставленную электроэнергию. Общая сумма долга этого предприятия перед нашей компанией составляет 628 млн руб., оплата не производится с января 2026 года«, — говорится в сообщении. Предприятие обязано снизить уровень потребления начиная с 13 июля, если не погасит долг. В этом случае электроэнергией будут обеспечиваться только жизненно важные узлы: пожарная сигнализация, аварийное освещение, работа насосного оборудования. Сейчас, по данным “Ъ-Прикамье”, соликамский производитель потребляет 80−90 МВт ежесуточно.