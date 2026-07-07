В 2026 году в Нижневартовске завершат первый этап обустройства набережной

Первый этап обустройства бульвара на набережной в районе улицы Чапаева и речного порта города Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре намерены реализовать в этом году, сообщили в городской администрации. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В рамках этого этапа предусмотрено преобразить территорию площадью 6,1 тыс. кв. м. Там выполнят озеленение, обустроят тротуары, элементы комфортной городской среды и декоративное освещение. Как отметил заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Станислав Чеботарев, исходя из предложений жителей на новом участке бульвара запланированы беговая и велодорожки, прогулочная аллея, качели, беседки и малые архитектурные формы.
«Новый бульвар на набережной появился в Нижневартовске в том числе благодаря выбору вартовчан, которые голосовали за продолжение строительства общественного пространства. Сейчас эта территория — место для прогулок взрослых и детей в любое время года», — подчеркнул он.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.