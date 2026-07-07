Минфин предложил белорусам альтернативу банковским вкладам в рублях и в валюте

Министерство финансов предложило белорусам в качестве альтернативы банковским вкладам, или депозитам, обратить внимание на такой инструмент сбережения и приумножения семейного капитала как государственные облигации.
Облигации эмитируются Минфином от имени Республики Беларусь. Выплата процентного дохода и погашение облигаций гарантированы государством. Средства для исполнения этих обязательств ежегодно предусматриваются в республиканском бюджете.
Среди плюсов гособлигаций Минфин обозначил и такие: доход по государственным облигациям не облагается налогом и доходность конкурентна на финансовом рынке.
Кроме того, гособлигации можно гарантированно продать до истечения срока их обращения по рыночной цене или предъявить к досрочному выкупу.
Гособлигации есть как в рублях, так и в иностранной валюте.
Кстати, Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 7 июля.
Мы писали, что власти раскрыли план «15-минутного Минска» с девятью областными центрами.
А вот актуальная информация о штрафах и пени в Беларуси в 2026: просроченные услуги ЖКХ, оплаченные с опозданием кредиты и микрозаймы, проигнорированные имущественные налоги.