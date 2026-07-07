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Минфин предложил белорусам альтернативу банковским вкладам в рублях и в валюте

Минфин предложил белорусам вложиться в гособлигации.

Источник: Комсомольская правда

Министерство финансов предложило белорусам в качестве альтернативы банковским вкладам, или депозитам, обратить внимание на такой инструмент сбережения и приумножения семейного капитала как государственные облигации.

Облигации эмитируются Минфином от имени Республики Беларусь. Выплата процентного дохода и погашение облигаций гарантированы государством. Средства для исполнения этих обязательств ежегодно предусматриваются в республиканском бюджете.

Среди плюсов гособлигаций Минфин обозначил и такие: доход по государственным облигациям не облагается налогом и доходность конкурентна на финансовом рынке.

Кроме того, гособлигации можно гарантированно продать до истечения срока их обращения по рыночной цене или предъявить к досрочному выкупу.

Гособлигации есть как в рублях, так и в иностранной валюте.

Кстати, Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 7 июля.

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