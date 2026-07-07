Воронежский суд взыскал с продавца 40 тысяч за товар с Львенком и Черепахой

Новоусманский районный суд Воронежской области удовлетворил иск АО «Киностудия “Союзмультфильм”» и ООО «Союзмультфильм» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав с некоего Александра Корчагина. Он администрировал сайт, на котором продавал товар с изображениями, похожими на рисунки персонажей Львенок и Черепаха из анимационного фильма «Как львенок и черепаха пели песню». С ответчика взыскали 40 тыс. руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.