Еще в 12 поселений Кировской области проведут мобильную связь и интернет

Качественной мобильной связью и высокоскоростным интернетом обеспечат еще 12 населенных пунктов Кировской области, сообщили в региональном управлении массовых коммуникаций. Строительство инфраструктуры связи является одним из ключевых направлений нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
В частности, базовые станции построят в деревнях Гари, Зимино, Кошулино, Назаровы, поселке Быстряги, селе Низево и других населенных пунктах. Подчеркивается, что оператор обеспечит покрытие не менее 85% территории каждого из них. Завершить строительство объектов связи планируется до конца 2026 года.
«Сегодня качественная мобильная связь и доступ к интернету — это уже не дополнительное удобство, а необходимое условие для комфортной жизни. Новые базовые станции позволят жителям даже самых небольших населенных пунктов пользоваться современными цифровыми сервисами, оставаться на связи с близкими и иметь равный доступ к возможностям цифровой среды», — подчеркнул министр информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.