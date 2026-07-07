Еще в 12 поселений Кировской области проведут мобильную связь и интернет

«Сегодня качественная мобильная связь и доступ к интернету — это уже не дополнительное удобство, а необходимое условие для комфортной жизни. Новые базовые станции позволят жителям даже самых небольших населенных пунктов пользоваться современными цифровыми сервисами, оставаться на связи с близкими и иметь равный доступ к возможностям цифровой среды», — подчеркнул министр информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих.