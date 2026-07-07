В Таганроге испытания теплосетей прошли в 475 из 1082 многоэтажек

По данным теплоснабжающих организаций, гидравлические испытания провели в 475 из 1082 многоквартирных домах. В то же время продолжается капитальный ремонт 11 аварийных участков тепловых сетей общей протяженностью более 5,6 тыс. м. Параллельно ведутся работы по котельному оборудованию на улицах Заводской и Химической.