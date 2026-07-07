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30-градусная жара придет в Нижний Новгород

Тёплая погода продержится и в субботу: синоптики прогнозируют температуру до +29 °С и кратковременные осадки.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в Нижнем Новгороде к концу рабочей недели установится тёплая и ясная погода — прогноз охватывает период с 9 по 11 июля.

После череды дождливых дней в городе ожидается заметное потепление. По сведениям синоптиков, уже в среду осадки прекратятся, а в четверг и пятницу температура воздуха достигнет максимальных значений — до +30 °С.

Согласно метеорологическим данным, 9 июля в Нижнем Новгороде прогнозируется ясное небо при скорости ветра 3−5 м/с. В утренние часы температура составит около +25 °С, днём и вечером поднимется до +27… +30 °С, а к ночи опустится до +20 °С.

В пятницу интенсивность ветра снизится — его скорость не превысит 2 м/с на протяжении всего дня. Днём и вечером температура сохранится в диапазоне +28… +30 °С при переменной облачности; утром ожидается +24 °С, ночью — +21 °С, при этом небо останется ясным.

Тёплая погода продержится и в субботу: синоптики прогнозируют температуру до +29 °С и кратковременные осадки. В последующие дни жара пойдёт на спад — к началу новой недели показатели термометров вернутся к отметке +23… +24 °С.

Ранее сообщалось, что град и шквалистый ветер ожидаются в Нижегородской области 7 июля.