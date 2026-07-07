30-градусная жара придет в Нижний Новгород

В пятницу интенсивность ветра снизится — его скорость не превысит 2 м/с на протяжении всего дня. Днём и вечером температура сохранится в диапазоне +28… +30 °С при переменной облачности; утром ожидается +24 °С, ночью — +21 °С, при этом небо останется ясным.