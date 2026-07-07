В Башкирии обновят участок автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск

«Дорога Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск связывает четыре района: Абзелиловский, Бурзянский, Белорецкий и Ишимбайский. По ней можно добраться до популярных туристических мест, расположенных в данных муниципальных образованиях. Обход Белорецка обеспечивает проезд в направлении Челябинской области. Поэтому важно привести эту дорогу в нормативное состояние», — сказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.