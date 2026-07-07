В Башкирии обновят участок автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск

Участок трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск обновят в Башкирии при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Работы проводят на отрезке протяженностью 6 км на обходе Белорецка. Ранее специалисты отфрезеровали старое покрытие. Теперь они приступили к укладке нового асфальта. Затем рабочие укрепят обочины и нанесут разметку. Завершить ремонт планируют до конца 2026 года.
«Дорога Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск связывает четыре района: Абзелиловский, Бурзянский, Белорецкий и Ишимбайский. По ней можно добраться до популярных туристических мест, расположенных в данных муниципальных образованиях. Обход Белорецка обеспечивает проезд в направлении Челябинской области. Поэтому важно привести эту дорогу в нормативное состояние», — сказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.