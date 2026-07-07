Огромная очередь выстроилась перед АЗС на площади Комсомольской

Накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел штаб по борьбе с дефицитом топлива в регионе, по итогам которого был выработан ряд мер, таких как увеличение поставок бензина, повышение лимитов и отпуск топливы по QR-кодам.