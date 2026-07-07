Акимат Алматы определил места платных парковок

улица Тлендиева (от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра);

улица Брусиловского (от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра);

улица Туркебаева (от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра);

улица Муратбаева (от улицы Макатаева до улицы Гоголя);

улица Шарипова (от улицы Гоголя до улицы Толе би);

проспект Абая (от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева);

проспект Абая (от улицы Каримова до улицы Розыбакиева);

улица Касым-бека (от улицы Айтиева до улицы Муканова);

улица Касым-бека (от улицы Кожамкулова до улицы Байтурсынова);

улица Жумалиева (от улицы Касым-бека до улицы Гоголя);

улица Маргулана (от улицы Б. Момышулы до улицы Саина);

улица Шаляпина (от улицы Саина до улицы Утеген батыра);

улица Байкадамова (от улицы Жарокова до проспекта Гагарина);

улица Дунаевского (от улицы Жарокова до проспекта Гагарина);

улица Утепова (от улицы Розыбакиева до улицы Жарокова);

улица Утепова (от улицы Жарокова до проспекта Серкебаева);

улица Радостовца (от улицы Тимирязева до улицы Жандосова);

улица Егизбаева (от улицы К. Сатпаева до улицы Розыбакиева);

улица К. Сатпаева (от улицы Тлендиева до улицы Брусиловского);

улица К. Сатпаева (от улицы Тургут Озала до проспекта Гагарина);

улица Карасай батыра (от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева);

улица Богенбай батыра (от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева);

улица Муратбаева (от улицы Касым-бека до улицы Толе би);

улица Муратбаева (от улицы Гоголя до улицы Касым-бека);

улица Шагабутдинова (от улицы Толе би до улицы Гоголя);

улица Айманова (от улицы Жандосова до улицы Тимирязева);

микрорайон Калкаман, 20 (перед Городской клинической больницей № 7);

Бульвар имени Мусрепова в северном направлении от улицы К. Сатпаева;

улица Радостовца (от улицы Кабанбай батыра до улицы Толе би);

улица Чокина (от улицы Толе би до улицы Гоголя);

улица Айтеке би (от улицы Байтурсынова до улицы Муканова);

улица Айтеке би (от улицы Муканова до улицы Айтиева);

улица Толе би, 298/3;

улица Б. Момышулы, 32/1, севернее проспекта Улугбека;

улица Толе би (от улицы Тургут Озала до улицы Розыбакиева);

проспект Абая (от улицы Саина до улицы Янтарная);

проспект Абая (от улицы Утеген батыра до проспекта Алтынсарина);

проспект Абая (от улицы Розыбакиева до улицы Каримова);

улица Байзакова (от Бульвара Бухар Жырау до улицы К. Сатпаева);

улица Жарокова (от улицы Тимирязева до улицы Утепова);

улица Брусиловского (от улицы Кулымбетова до улицы Малая Абая);

улица Брусиловского (от улицы Карасай батыра до улицы Кулымбетова);

улица Туркебаева (от проспекта Абая до улицы К. Сатпаева);

улица Брусиловского (от улицы К. Сатпаева до проспекта Абая);

проспект Абая (от улицы Тлендиева до улицы Розыбакиева);

улица Шаляпина (от проспекта Алтынсарина до улицы Б. Момышулы);

улица Б. Момышулы (от улицы Жубанова до улицы Толе би);

все парковочные зоны на улице Тимирязева (от улицы Розыбакиева до улицы Байтурсынова);

улица Саина (от проспекта Абая до улицы Шаляпина (западная и восточная сторона);

проспект Абая (от улицы Б. Момышулы до улицы Саина);

улица Байзакова (от улицы Тимирязева до Бульвара Бухар Жырау);

улица Курмангазы (от улицы Муканова до улицы Байтурсынова);

улица Жамбыла (от улицы Ауэзова до Муканова, до улицы Байтурсынова);

улица Ауэзова (от улицы Гоголя до улицы Толе би);

улица Мынбаева (от улицы Жарокова до улицы Ауэзова);

улица Мынбаева (от улицы Ауэзова до улицы Манаса);

улица Шевченко (от улицы Ауэзова до улицы Байтурсынова);

улица Карасай батыра (от улицы Шагабутдинова до улицы Байтурсынова);

проспект Абая (от улицы Ауэзова до улицы Байзакова);

улица Жамбыла (от улицы Розыбакиева до улицы Ауэзова);

улица Толе би (от улицы Жумалиева до улицы Байтурсынова);

улица Богенбай батыра (от улицы Муканова до улицы Нурлы жол);