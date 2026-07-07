Акимат Алматы определил места платных парковок

Места размещения платных коммунальных парковок определены на 338 улицах города, в том числе 30 парковок площадочного вида.
В частности, платные (тротуарные) парковки находятся на следующих улицах:
улица Тлендиева (от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра);
улица Брусиловского (от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра);
улица Туркебаева (от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра);
улица Муратбаева (от улицы Макатаева до улицы Гоголя);
улица Шарипова (от улицы Гоголя до улицы Толе би);
проспект Абая (от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева);
проспект Абая (от улицы Каримова до улицы Розыбакиева);
улица Касым-бека (от улицы Айтиева до улицы Муканова);
улица Касым-бека (от улицы Кожамкулова до улицы Байтурсынова);
улица Жумалиева (от улицы Касым-бека до улицы Гоголя);
улица Маргулана (от улицы Б. Момышулы до улицы Саина);
улица Шаляпина (от улицы Саина до улицы Утеген батыра);
улица Байкадамова (от улицы Жарокова до проспекта Гагарина);
улица Дунаевского (от улицы Жарокова до проспекта Гагарина);
улица Утепова (от улицы Розыбакиева до улицы Жарокова);
улица Утепова (от улицы Жарокова до проспекта Серкебаева);
улица Радостовца (от улицы Тимирязева до улицы Жандосова);
улица Егизбаева (от улицы К. Сатпаева до улицы Розыбакиева);
улица К. Сатпаева (от улицы Тлендиева до улицы Брусиловского);
улица К. Сатпаева (от улицы Тургут Озала до проспекта Гагарина);
улица Карасай батыра (от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева);
улица Богенбай батыра (от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева);
улица Муратбаева (от улицы Касым-бека до улицы Толе би);
улица Муратбаева (от улицы Гоголя до улицы Касым-бека);
улица Шагабутдинова (от улицы Толе би до улицы Гоголя);
улица Айманова (от улицы Жандосова до улицы Тимирязева);
микрорайон Калкаман, 20 (перед Городской клинической больницей № 7);
Бульвар имени Мусрепова в северном направлении от улицы К. Сатпаева;
улица Радостовца (от улицы Кабанбай батыра до улицы Толе би);
улица Чокина (от улицы Толе би до улицы Гоголя);
улица Айтеке би (от улицы Байтурсынова до улицы Муканова);
улица Айтеке би (от улицы Муканова до улицы Айтиева);
улица Толе би, 298/3;
улица Б. Момышулы, 32/1, севернее проспекта Улугбека;
улица Толе би (от улицы Тургут Озала до улицы Розыбакиева);
проспект Абая (от улицы Саина до улицы Янтарная);
проспект Абая (от улицы Утеген батыра до проспекта Алтынсарина);
проспект Абая (от улицы Розыбакиева до улицы Каримова);
улица Байзакова (от Бульвара Бухар Жырау до улицы К. Сатпаева);
улица Жарокова (от улицы Тимирязева до улицы Утепова);
улица Брусиловского (от улицы Кулымбетова до улицы Малая Абая);
улица Брусиловского (от улицы Карасай батыра до улицы Кулымбетова);
улица Туркебаева (от проспекта Абая до улицы К. Сатпаева);
улица Брусиловского (от улицы К. Сатпаева до проспекта Абая);
проспект Абая (от улицы Тлендиева до улицы Розыбакиева);
улица Шаляпина (от проспекта Алтынсарина до улицы Б. Момышулы);
улица Б. Момышулы (от улицы Жубанова до улицы Толе би);
все парковочные зоны на улице Тимирязева (от улицы Розыбакиева до улицы Байтурсынова);
улица Саина (от проспекта Абая до улицы Шаляпина (западная и восточная сторона);
проспект Абая (от улицы Б. Момышулы до улицы Саина);
улица Байзакова (от улицы Тимирязева до Бульвара Бухар Жырау);
улица Курмангазы (от улицы Муканова до улицы Байтурсынова);
улица Жамбыла (от улицы Ауэзова до Муканова, до улицы Байтурсынова);
улица Ауэзова (от улицы Гоголя до улицы Толе би);
улица Мынбаева (от улицы Жарокова до улицы Ауэзова);
улица Мынбаева (от улицы Ауэзова до улицы Манаса);
улица Шевченко (от улицы Ауэзова до улицы Байтурсынова);
улица Карасай батыра (от улицы Шагабутдинова до улицы Байтурсынова);
проспект Абая (от улицы Ауэзова до улицы Байзакова);
улица Жамбыла (от улицы Розыбакиева до улицы Ауэзова);
улица Толе би (от улицы Жумалиева до улицы Байтурсынова);
улица Богенбай батыра (от улицы Муканова до улицы Нурлы жол);
улица Ауэзова (от улицы Богенбай батыра до улицы Кабанбай батыра).
Посмотреть все улицы с платными парковками можно здесь.
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Ранее сообщалось, что алматинцы смогут ставить машины на платные парковки возле своих домов бесплатно. Акимат города совместно с маслихатом разработали Правила организации дорожного движения в городе Алматы, который устанавливает порядок организации и функционирования парковочных пространств, включая коммунальные и частные парковки, регламентирует вопросы оплаты, льготных категорий, а также бесплатного пользования парковками для жителей в радиусе до 500 метров от места проживания.