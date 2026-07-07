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Акимат Алматы определил места платных парковок

Постановлением акимата города Алматы от 2 июля 2026 года определены места размещения платных коммунальных парковок, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Места размещения платных коммунальных парковок определены на 338 улицах города, в том числе 30 парковок площадочного вида.

В частности, платные (тротуарные) парковки находятся на следующих улицах:

  • улица Тлендиева (от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра);

  • улица Брусиловского (от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра);

  • улица Туркебаева (от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра);

  • улица Муратбаева (от улицы Макатаева до улицы Гоголя);

  • улица Шарипова (от улицы Гоголя до улицы Толе би);

  • проспект Абая (от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева);

  • проспект Абая (от улицы Каримова до улицы Розыбакиева);

  • улица Касым-бека (от улицы Айтиева до улицы Муканова);

  • улица Касым-бека (от улицы Кожамкулова до улицы Байтурсынова);

  • улица Жумалиева (от улицы Касым-бека до улицы Гоголя);

  • улица Маргулана (от улицы Б. Момышулы до улицы Саина);

  • улица Шаляпина (от улицы Саина до улицы Утеген батыра);

  • улица Байкадамова (от улицы Жарокова до проспекта Гагарина);

  • улица Дунаевского (от улицы Жарокова до проспекта Гагарина);

  • улица Утепова (от улицы Розыбакиева до улицы Жарокова);

  • улица Утепова (от улицы Жарокова до проспекта Серкебаева);

  • улица Радостовца (от улицы Тимирязева до улицы Жандосова);

  • улица Егизбаева (от улицы К. Сатпаева до улицы Розыбакиева);

  • улица К. Сатпаева (от улицы Тлендиева до улицы Брусиловского);

  • улица К. Сатпаева (от улицы Тургут Озала до проспекта Гагарина);

  • улица Карасай батыра (от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева);

  • улица Богенбай батыра (от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева);

  • улица Муратбаева (от улицы Касым-бека до улицы Толе би);

  • улица Муратбаева (от улицы Гоголя до улицы Касым-бека);

  • улица Шагабутдинова (от улицы Толе би до улицы Гоголя);

  • улица Айманова (от улицы Жандосова до улицы Тимирязева);

  • микрорайон Калкаман, 20 (перед Городской клинической больницей № 7);

  • Бульвар имени Мусрепова в северном направлении от улицы К. Сатпаева;

  • улица Радостовца (от улицы Кабанбай батыра до улицы Толе би);

  • улица Чокина (от улицы Толе би до улицы Гоголя);

  • улица Айтеке би (от улицы Байтурсынова до улицы Муканова);

  • улица Айтеке би (от улицы Муканова до улицы Айтиева);

  • улица Толе би, 298/3;

  • улица Б. Момышулы, 32/1, севернее проспекта Улугбека;

  • улица Толе би (от улицы Тургут Озала до улицы Розыбакиева);

  • проспект Абая (от улицы Саина до улицы Янтарная);

  • проспект Абая (от улицы Утеген батыра до проспекта Алтынсарина);

  • проспект Абая (от улицы Розыбакиева до улицы Каримова);

  • улица Байзакова (от Бульвара Бухар Жырау до улицы К. Сатпаева);

  • улица Жарокова (от улицы Тимирязева до улицы Утепова);

  • улица Брусиловского (от улицы Кулымбетова до улицы Малая Абая);

  • улица Брусиловского (от улицы Карасай батыра до улицы Кулымбетова);

  • улица Туркебаева (от проспекта Абая до улицы К. Сатпаева);

  • улица Брусиловского (от улицы К. Сатпаева до проспекта Абая);

  • проспект Абая (от улицы Тлендиева до улицы Розыбакиева);

  • улица Шаляпина (от проспекта Алтынсарина до улицы Б. Момышулы);

  • улица Б. Момышулы (от улицы Жубанова до улицы Толе би);

  • все парковочные зоны на улице Тимирязева (от улицы Розыбакиева до улицы Байтурсынова);

  • улица Саина (от проспекта Абая до улицы Шаляпина (западная и восточная сторона);

  • проспект Абая (от улицы Б. Момышулы до улицы Саина);

  • улица Байзакова (от улицы Тимирязева до Бульвара Бухар Жырау);

  • улица Курмангазы (от улицы Муканова до улицы Байтурсынова);

  • улица Жамбыла (от улицы Ауэзова до Муканова, до улицы Байтурсынова);

  • улица Ауэзова (от улицы Гоголя до улицы Толе би);

  • улица Мынбаева (от улицы Жарокова до улицы Ауэзова);

  • улица Мынбаева (от улицы Ауэзова до улицы Манаса);

  • улица Шевченко (от улицы Ауэзова до улицы Байтурсынова);

  • улица Карасай батыра (от улицы Шагабутдинова до улицы Байтурсынова);

  • проспект Абая (от улицы Ауэзова до улицы Байзакова);

  • улица Жамбыла (от улицы Розыбакиева до улицы Ауэзова);

  • улица Толе би (от улицы Жумалиева до улицы Байтурсынова);

  • улица Богенбай батыра (от улицы Муканова до улицы Нурлы жол);

  • улица Ауэзова (от улицы Богенбай батыра до улицы Кабанбай батыра).

Посмотреть все улицы с платными парковками можно здесь.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Ранее сообщалось, что алматинцы смогут ставить машины на платные парковки возле своих домов бесплатно. Акимат города совместно с маслихатом разработали Правила организации дорожного движения в городе Алматы, который устанавливает порядок организации и функционирования парковочных пространств, включая коммунальные и частные парковки, регламентирует вопросы оплаты, льготных категорий, а также бесплатного пользования парковками для жителей в радиусе до 500 метров от места проживания.