От концертов до семейных квестов: Москва подготовила программу ко Дню семьи, любви и верности

В Москве завершили подготовку к празднованию Дня семьи, любви и верности. Основные события пройдут 8 июля, однако тематические программы будут доступны жителям и гостям столицы в течение нескольких дней. Для посетителей подготовили концерты, экскурсии, кинопоказы, мастер-классы, спортивные игры и интерактивные программы, которые развернутся на площадках по всему городу.
Одной из главных точек празднования станет ВДНХ. Здесь запланированы семейное шествие, концерт с участием творческих коллективов, церемония чествования многодетных семей, а также тематические экскурсии, посвященные истории любви, семьи и выдающимся супружеским парам. Для гостей также подготовили праздничные программы в Музее кино и центре «Космонавтика и авиация».
К празднику присоединятся столичные парки, культурные центры и общественные пространства. В разных районах города состоятся творческие мастер-классы, спектакли, семейные викторины, игровые программы для детей, концерты и спортивные активности. На отдельных площадках организуют кинопоказы под открытым небом, художественные мастерские и занятия по декоративно-прикладному творчеству.
Часть праздничных мероприятий пройдет в рамках городского проекта «Лето в Москве». На фестивальных площадках москвичи смогут принять участие в творческих занятиях, посетить выступления музыкантов, семейные квесты и интерактивные программы. Для детей подготовлены игровые пространства и познавательные мероприятия, а для взрослых — тематические лекции и встречи.
Отдельную программу подготовили музеи и библиотеки столицы. Посетителям предложат экскурсии, посвященные семейным традициям и истории праздника, литературные встречи, выставки и познавательные занятия. Кроме того, ко Дню семьи, любви и верности появились специальные прогулочные маршруты по Москве, объединяющие исторические места, парки и популярные городские достопримечательности.
По оценке организаторов, большинство мероприятий будет бесплатным. Праздничная программа охватит сотни городских площадок и позволит жителям выбрать формат отдыха — от спокойной семейной прогулки до участия в крупных культурных событиях.
(фото на главной пресс-служба Департамента спорта города Москвы).