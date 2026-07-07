От концертов до семейных квестов: Москва подготовила программу ко Дню семьи, любви и верности

В Москве завершили подготовку к празднованию Дня семьи, любви и верности. Основные события пройдут 8 июля, однако тематические программы будут доступны жителям и гостям столицы в течение нескольких дней. Для посетителей подготовили концерты, экскурсии, кинопоказы, мастер-классы, спортивные игры и интерактивные программы, которые развернутся на площадках по всему городу.