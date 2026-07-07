Пол оказался ключом к восстановлению иммунитета после коронавируса

Российские ученые выяснили, что гендерный признак влияет на ответ иммунитета после излечения от коронавирусной инфекции. Женщины при этом выздоравливают быстрее мужчин.
К такому выводу ученые из Пермского политеха и Пермского аграрно-технологического университета пришли после проведенного исследования, когда изучались данные, полученные от 206 пациентов, возрастом от 19 до 50 лет, перенесших COVID-19. При этом рассматривались полученные от них иммунограммы — комплексные анализы крови, позволяющие увидеть, сколько в организме содержится тех или иных защитных клеток и белков.
— Чаще всего внимание уделяется двум ключевым показателям: уровню антител, которые нужны для борьбы с вирусом, и общему количеству лимфоцитов — основных клеток иммунной системы, — говорит доктор технических наук, профессор кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» Пермского политеха Сергей Костарев. — Но существует еще врожденный иммунитет, который активируется сразу после попадания возбудителя в организм. Ключевую роль здесь играют фагоциты, уничтожающие вирус еще до того, как успеют выработаться антитела. Однако в стандартных анализах эти показатели часто остаются без внимания, что не позволяет увидеть полную картину работы иммунной системы на ранних этапах болезни.
Также при лечении зачастую упускаются индивидуальные особенности организма пациента. А между тем давно известно, что люди по-разному переносят инфекционные заболевания в зависимости от пола и возраста. Мужчины и женщины могут демонстрировать различный иммунный ответ на один и тот же вирус.
Пермские ученые установили, как меняется работа фагоцитов у разных групп пациентов. Результаты анализа показали, что восстановление иммунитета после коронавирусной инфекции напрямую зависит от пола. У женщин этот процесс происходит быстрее, чем у мужчин. Причем эта закономерность сохраняется во всех возрастных группах.
Суть механизма этого явления неясна, но ученые предполагают, что это связано с гормональными различиями: эстрогены у женщин обладают стимулирующим действием и могут ускорять восстановление клеток. У мужчин же высокий уровень тестостерона, напротив, может оказывать подавляющее воздействие на иммунный ответ.
Результат проведенных исследований, как полагают ученые, поможет врачам оценивать степень восстановления иммунитета у конкретного пациента и при необходимости продлевать наблюдение или назначать дополнительные меры поддержки.