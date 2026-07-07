Пол оказался ключом к восстановлению иммунитета после коронавируса

— Чаще всего внимание уделяется двум ключевым показателям: уровню антител, которые нужны для борьбы с вирусом, и общему количеству лимфоцитов — основных клеток иммунной системы, — говорит доктор технических наук, профессор кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» Пермского политеха Сергей Костарев. — Но существует еще врожденный иммунитет, который активируется сразу после попадания возбудителя в организм. Ключевую роль здесь играют фагоциты, уничтожающие вирус еще до того, как успеют выработаться антитела. Однако в стандартных анализах эти показатели часто остаются без внимания, что не позволяет увидеть полную картину работы иммунной системы на ранних этапах болезни.