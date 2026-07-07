В Красноярске изменилась схема движения на переулке Маяковского

Жителям Красноярка напомнили, что в переулке Маяковского действует одностороннее движение. Как пишут «Горновости» со ссылкой на Госавтоинспекцию, на участке от улицы Щорса до Кутузова еще несколько недель назад поставил новые дорожные знаки.
Однако некоторые автомобилисты продолжают игнорировать изменения, двигаясь по привычке.
Новая схема движения такая: проезд по переулку Маяковского между школой № 81 и детским садом № 168 разрешен только от улицы Кутузова в сторону улицы Щорса. Для движения в обратном направлении предусмотрен параллельный проезд по этому же переулку.
Несоблюдение знаков и движение «по встречке» — серьезное нарушение. Водителям грозит не только штраф, но и лишение прав.
Ранее мы писали, что с начала 2026 года в Красноярске сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали более 470 аварий с участием средств индивидуальной мобильности.