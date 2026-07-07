На Таймыре создадут племенное стадо домашних оленей

В Красноярском крае распределили гранты на поддержку коренных малочисленных народов. 25 проектов получат 28 млн рублей на сохранение традиционных промыслов и культуры.
Одним из новых направлений стало научное сопровождение домашнего северного оленеводства. На Таймыре планируют создать племенное стадо из 1100 домашних оленей. До 2030 года специалисты КрасГАУ оценят поголовье и разработают программу селекционно-племенной работы. Это поможет развивать домашнее оленеводство и сохранять традиционный уклад коренных народов Севера.
Также гранты направят на развитие промыслов, переработку дикоросов, рыбы и продукции оленеводства, покупку техники и создание перерабатывающих пунктов. Ожидается, что проекты помогут переработать более 160 тонн продукции и создать около 100 рабочих мест.
Кроме того, в территориях края появятся этнокультурные пространства, мини-музеи, мастер-классы по ремеслам и программы по изучению родных языков. Финансирование предоставляют в рамках краевой госпрограммы по сохранению и развитию традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.