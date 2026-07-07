На Таймыре создадут племенное стадо домашних оленей

Кроме того, в территориях края появятся этнокультурные пространства, мини-музеи, мастер-классы по ремеслам и программы по изучению родных языков. Финансирование предоставляют в рамках краевой госпрограммы по сохранению и развитию традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.