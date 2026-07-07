Месячная норма осадков выпала в Красноярске за сутки, дождь залил канализацию

Затяжной дождь, ливший около суток, в том числе в ночь на вторник, подтопил канализацию и ряд улиц в Красноярске.
В столице региона 6−7 июля выпала месячная норма осадков, сообщили в администрации города со ссылкой на метеорологические службы.
В мэрии уточнили, что в разных районах краевого центра дождь лил с разной интенсивностью, и в зависимости от этого минувшей ночью выпало местами от 23 до 36 миллиметров воды.
По информации городских властей, накануне, 6 июля, на очистные сооружения города поступило свыше 470 тысяч кубометров стоков, причем 180 тысяч — доля дождя.
Ночью ливень смывал землю с улиц в сети водоотведения, и в трубах канализации возникли засоры. Агрегаты канализационно-насосных станций буквально захлебывались водой, смешанной с мусором и грязью, рассказали в компании «КрасКом».
Сейчас на десяти станциях просушивают насосы, а три станции в Советском районе остались без электричества из-за аварии, там временно установили мобильные дизельные генераторы.
На очистных сооружениях города специалисты освобождают от мусора фильтры-решетки, коллекторы промывают от наносов земли, ила. Работы, вероятно, продолжатся и завтра.