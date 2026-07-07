Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Месячная норма осадков выпала в Красноярске за сутки, дождь залил канализацию

Затяжной дождь, ливший около суток, в том числе в ночь на вторник, подтопил канализацию и ряд улиц в Красноярске.

Источник: "Российская газета"

Затяжной дождь, ливший около суток, в том числе в ночь на вторник, подтопил канализацию и ряд улиц в Красноярске.

В столице региона 6−7 июля выпала месячная норма осадков, сообщили в администрации города со ссылкой на метеорологические службы.

В мэрии уточнили, что в разных районах краевого центра дождь лил с разной интенсивностью, и в зависимости от этого минувшей ночью выпало местами от 23 до 36 миллиметров воды.

По информации городских властей, накануне, 6 июля, на очистные сооружения города поступило свыше 470 тысяч кубометров стоков, причем 180 тысяч — доля дождя.

Ночью ливень смывал землю с улиц в сети водоотведения, и в трубах канализации возникли засоры. Агрегаты канализационно-насосных станций буквально захлебывались водой, смешанной с мусором и грязью, рассказали в компании «КрасКом».

Сейчас на десяти станциях просушивают насосы, а три станции в Советском районе остались без электричества из-за аварии, там временно установили мобильные дизельные генераторы.

На очистных сооружениях города специалисты освобождают от мусора фильтры-решетки, коллекторы промывают от наносов земли, ила. Работы, вероятно, продолжатся и завтра.