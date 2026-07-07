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В России создали уникальную технологию биокамуфляжа вирусных векторов

В России создали технологию повторного введения генотерапевтических препаратов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Специалисты Сеченовского университета разработали первую в мире технологию биокамуфляжа вирусных векторов для генной терапии, благодаря которой можно будет повторно вводить генотерапевтические препараты без риска их нейтрализации иммунной системой, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

«Ученые Сеченовского университета разработали уникальную технологию биокамуфляжа вирусных векторов, которая впервые в мире позволяет повторно вводить генотерапевтические препараты без риска их нейтрализации иммунной системой», — рассказали в вузе.

Там подчеркнули, что это принципиальное решение одной из главных проблем современной генной терапии — невозможности повторного введения препаратов.

«Эта разработка откроет путь к полноценной многократной генной терапии, что особенно важно для заболеваний, требующих длительного или пожизненного лечения», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, технология существенно снизит себестоимость терапии, поскольку позволит избежать необходимости разработки новых векторов для каждого повторного введения, подчеркнули в вузе.