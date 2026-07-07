В России создали уникальную технологию биокамуфляжа вирусных векторов

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Специалисты Сеченовского университета разработали первую в мире технологию биокамуфляжа вирусных векторов для генной терапии, благодаря которой можно будет повторно вводить генотерапевтические препараты без риска их нейтрализации иммунной системой, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.