Доступной рыбы станет больше в магазинах Хабаровского края

В Хабаровском крае в магазинах должно стать больше рыбной продукции по доступным ценам. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Охотский округ.
Глава региона проверил, как предприятия рыбопереработки готовы к сезону. По его словам, холодильное оборудование, цеха для переработки икры и техника для быстрой заморозки работают исправно, поэтому сезон начинают без сбоев.
Основной ход рыбы ожидается примерно через 10 дней. Прогнозы на этот год власти называют оптимистичными: улов должен быть выше, чем в несколько предыдущих сезонов, а значит, у края появляется больше возможностей направлять местную продукцию на прилавки.
Тема доступных продуктов для северных территорий уже поднималась в Охотском округе. Ранее Демешин сообщал, что после запуска субсидированной авиадоставки стоимость ряда товаров в магазинах Охотска снизилась в 2−3 раза, а практику поручено распространить на Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы.
На встрече с руководителями рыбохозяйственных предприятий округа обсудили господдержку, строительство новых судов и охрану водных ресурсов. Эти вопросы напрямую связаны с тем, насколько стабильно рыба будет доходить до переработки, а затем — до жителей края.
«Продолжим поддерживать наши производства, чтобы появлялись новые рабочие места, а в наших магазинах было больше продуктов по доступным ценам», — написал Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.