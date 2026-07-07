В Подмосковье завершают капремонт Орехово-Зуевского техникума

Капитальный ремонт первого учебного корпуса и мастерских Орехово-Зуевского техникума на улице Центральной в Ликино-Дулеве близится к завершению, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Работы проводят при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».
Строительная готовность превышает 80%. Специалисты завершают обновление кровли и фасада, а внутри здания они выполняют отделку и монтаж инженерных коммуникаций. Учреждение оснастят современным оборудованием и мебелью. Общестроительные работы планируют полностью завершить в июле. А прилегающую к образовательному учреждению территорию преобразят в 2027 году.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.