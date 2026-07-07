Школы Екатеринбурга начнут применять ИИ на уроках физкультуры

«Каждый ребенок имеет свои особенности физического развития. Всех нельзя заставить заниматься одним видом спорта, это не принесет никакой пользы. В Китае есть очень хорошие практики: с использованием технических устройств измерять, как ребенок переносит нагрузку, какие дистанции (в беговых упражнениях — прим. ЕАН) ему подходят», — рассказал глава города.