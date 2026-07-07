Школы Екатеринбурга начнут применять ИИ на уроках физкультуры

Об этом на международной выставке «Иннопром» сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, отвечая на вопрос корреспондента ЕАН.
«Каждый ребенок имеет свои особенности физического развития. Всех нельзя заставить заниматься одним видом спорта, это не принесет никакой пользы. В Китае есть очень хорошие практики: с использованием технических устройств измерять, как ребенок переносит нагрузку, какие дистанции (в беговых упражнениях — прим. ЕАН) ему подходят», — рассказал глава города.
Он добавил, что сейчас в екатеринбургских школах активно внедряют преподавание китайского языка. «Китайские учителя преподают язык русским ребятам, русские учителя преподают русский язык китайским ребятам по видеосвязи. Это все согласовано, все происходит на межгосударственном уровне», — объяснил Алексей Орлов.
Напомним, 16-я международная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге 6 июля. Тема форума этого года — «Индустрия 360: производство без границ». Страной-партнером выступило крупнейшее в мире островное государство — Республика Индонезия. Участие принимают делегации из 50 иностранных государств. Национальные экспозиции представили страна-партнер Индонезия, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан, а региональные — 24 субъекта РФ.
ЕАН писал, что министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о введении в школьную программу по информатике вопросов, связанных с искусственным интеллектом. Кроме того, в курс «Труд (технология)» включат темы, касающиеся использования беспилотных летательных аппаратов.