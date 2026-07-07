Сотни людей поддержали семью насмерть сбитого в Прибрежном мальчика, собрав больше миллиона рублей

По словам Владислава, им перевели более миллиона рублей: «Огромное спасибо каждому человеку за поддержку, за тёплые слова! Низкий поклон за то, что не оставляете нас наедине с нашим огромным горем», — с трудом сдерживая слёзы, говорит глава пострадавшей семьи.