Нижегородцам разъяснили, у кого могут изъять средства с вкладов

Согласно законодательству, существует четыре основных ситуации, когда средства на банковском вкладе могут быть ограничены в доступе или изъяты. Во-первых, это происходит при реализации мер по борьбе с отмыванием доходов, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ. Во-вторых, если суд постановил взыскать с гражданина долг, судебные приставы могут возбудить исполнительное производство. В этом случае банк обязан выполнить требование и списать деньги как с обычного счёта, так и с вклада, даже если это приведёт к потере процентов при досрочном снятии.