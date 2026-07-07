Нижегородцам разъяснили, у кого могут изъять средства с вкладов

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко рассказал NEWS.ru о случаях, когда деньги на банковских вкладах могут быть изъяты или заморожены. Он отметил, что это возможно по ряду причин, включая наличие долгов и применение мер по противодействию отмыванию денег.
Согласно законодательству, существует четыре основных ситуации, когда средства на банковском вкладе могут быть ограничены в доступе или изъяты. Во-первых, это происходит при реализации мер по борьбе с отмыванием доходов, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ. Во-вторых, если суд постановил взыскать с гражданина долг, судебные приставы могут возбудить исполнительное производство. В этом случае банк обязан выполнить требование и списать деньги как с обычного счёта, так и с вклада, даже если это приведёт к потере процентов при досрочном снятии.
Щербаченко также упомянул, что арест средств на банковских счетах может быть применён в рамках уголовных расследований. Это происходит, если есть основания полагать, что деньги на вкладе были получены незаконно.
Кроме того, в случае банкротства все активы гражданина, включая деньги на счетах и вкладах, переходят под контроль финансового управляющего. Его задача — эффективно распорядиться этими средствами, чтобы максимально удовлетворить требования кредиторов и списать оставшиеся долги после завершения процедуры банкротства.