В Железногорске прошел ночной забег по мотивам древнеславянской мифологии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В «Сумеречных огнях» приняло участие 170 любителей бега со всего края.
Они пробежали по парку и берегу городского озера 5 километров, подсвечивая себе путь налобными фонариками.
Многие бегуны вышли на старт в образах персонажей славянских сказок — от леших до кикимор. Старты начались в 20:00 и завершились к полуночи. Навигацию спортсменов на трассе обеспечили волонтеры. На финише участники получили эксклюзивные памятные медали.
«Много лет я участвую в этом забеге, который организуют сотрудники АО “РЕШЕТЕВ” из “Молнии”. Спасибо всем, кто бежал, поддерживал и создавал эту атмосферу — до встречи на следующих “Сумеречных огнях”, — сказала депутат Ирина Кузоро.