В Железногорске прошел ночной забег по мотивам древнеславянской мифологии

«Много лет я участвую в этом забеге, который организуют сотрудники АО “РЕШЕТЕВ” из “Молнии”. Спасибо всем, кто бежал, поддерживал и создавал эту атмосферу — до встречи на следующих “Сумеречных огнях”, — сказала депутат Ирина Кузоро.