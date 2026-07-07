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В Железногорске прошел ночной забег по мотивам древнеславянской мифологии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В «Сумеречных огнях» приняло участие 170 любителей бега со всего края.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В «Сумеречных огнях» приняло участие 170 любителей бега со всего края.

Они пробежали по парку и берегу городского озера 5 километров, подсвечивая себе путь налобными фонариками.

Многие бегуны вышли на старт в образах персонажей славянских сказок — от леших до кикимор. Старты начались в 20:00 и завершились к полуночи. Навигацию спортсменов на трассе обеспечили волонтеры. На финише участники получили эксклюзивные памятные медали.

«Много лет я участвую в этом забеге, который организуют сотрудники АО “РЕШЕТЕВ” из “Молнии”. Спасибо всем, кто бежал, поддерживал и создавал эту атмосферу — до встречи на следующих “Сумеречных огнях”, — сказала депутат Ирина Кузоро.