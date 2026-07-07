Как связан День семьи, любви и верности с православным праздником в честь Петра и Февронии

Согласно преданию, в городе Муром правил князь Павел, у которого был младший брат по имени Петр. Однажды Петр тяжело заболел: все его тело покрылось струпьями. Местные лекари были бессильны перед проказой, никто не мог помочь брату князя. Петр узнал, что Рязанская земля славится прекрасными врачами и отправил туда гонцов на поиски. Вскоре ему принесли вести о мудрой крестьянке Февронии, дочери бортника. Девушка обладала даром целительства и пообещала вылечить князя, если тот выполнит одно условие: возьмет ее в жены. Не мешкая, Петр отправился к ней. Усмехнувшись про себя пожеланию девушки, он пообещал ей, что женится, хотя и не думал связывать себя узами брака с простолюдинкой.