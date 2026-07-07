Свыше 3 тыс. выпускников школ Челябинской области пересдадут ЕГЭ 8 и 9 июля

Пересдать можно любой предмет из числа тех, что были сданы в текущем году, вне зависимости от полученного результата. Но действительным будет только результат пересдачи.
Сообщается, что 8 июля пройдут пересдачи по физике, информатике, литературе, русскому языку, химии, иностранным языкам (письменная часть). Для сдачи ЕГЭ по этим предметам зарегистрировано 1625 участников.
На следующий день, 9 июля, выпускники смогут пересдать математику базового и профильного уровня, обществознание, историю, биологию, географию и иностранные языки (устная часть). Заявления на пересдачу экзаменов по этим предметам подали 1468 выпускников.
Результаты станут известны не позднее 21 июля 2026 года.
Для подростков, которые не смогли получить удовлетворительный результат по одному или двум обязательным предметам, принять участие в экзаменах по уважительным причинам, предусмотрен также дополнительный период с 4 по 25 сентября.