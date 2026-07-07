Участок трассы Архангельск — Мезень планируют обновить с опережением сроков

Также работы проводят на участках с 285-го по 310-й и с 310-го по 327-й километр. Сейчас там расчищают полосу отвода и обустраивают новое покрытие проезжей части. Завершить ремонт на данных участках намерены к концу октября. Подчеркивается, что по итогам этого дорожного сезона в нормативное состояние будут приведены 45 км трассы Архангельск — Белогорский — Пинега — Кимжа — Мезень.