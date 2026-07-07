Участок трассы Архангельск — Мезень планируют обновить с опережением сроков

Ремонт участка трассы Архангельск — Белогорский — Пинега — Кимжа — Мезень с 341-го по 344-й километр планируют завершить в Архангельской области с опережением сроков, сообщил замдиректора дорожного агентства «Архангельскавтодор» Виктор Пономарев. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Обновляемый отрезок расположен между реками Кимжа и Мезень. Как отметил Виктор Пономарев, дорожное полотно там уже отремонтировано. По его словам, изначально объект планировали сдать в эксплуатацию в конце сентября, однако теперь этот срок перенесен на начало июля.
«В настоящее время подрядная организация выполняет ремонт оголовков водопропускной трубы и занимается обустройством дорожной инфраструктуры», — добавил он.
Также работы проводят на участках с 285-го по 310-й и с 310-го по 327-й километр. Сейчас там расчищают полосу отвода и обустраивают новое покрытие проезжей части. Завершить ремонт на данных участках намерены к концу октября. Подчеркивается, что по итогам этого дорожного сезона в нормативное состояние будут приведены 45 км трассы Архангельск — Белогорский — Пинега — Кимжа — Мезень.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.