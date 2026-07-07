Нижегородская ГИБДД усилит патрулирование из-за нелегальной продажи топлива

Параллельно Федеральная антимонопольная служба ведёт наблюдение за ценовой ситуацией на топливном рынке — в фокусе внимания как крупные сетевые, так и частные АЗС. С начала июня в ФАС зарегистрировано 84 жалобы на рост цен на топливо. По каждому обращению организованы проверочные мероприятия.