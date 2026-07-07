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Нижегородская ГИБДД усилит патрулирование из-за нелегальной продажи топлива

Инспекторы будут задействованы в организации транспортного потока вблизи автозаправочных станций.

На трассах Нижегородской области планируют усилить работу экипажей ГИБДД — мера связана с выявлением фактов нелегальной реализации топлива. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам заседания оперативного штаба, посвященного ситуации на АЗС.

По данным регионального правительства, к решению проблемы подключат подразделения ДПС: инспекторы будут задействованы в организации транспортного потока вблизи автозаправочных станций.

В задачи сотрудников войдёт информирование автомобилистов, ожидающих заправки, о текущем наличии горючего и сроках его подвоза. Это позволит избежать заторов и не допустить помех для движения общественного транспорта.

Параллельно Федеральная антимонопольная служба ведёт наблюдение за ценовой ситуацией на топливном рынке — в фокусе внимания как крупные сетевые, так и частные АЗС. С начала июня в ФАС зарегистрировано 84 жалобы на рост цен на топливо. По каждому обращению организованы проверочные мероприятия.

Напомним, что нижегородцы могут сообщить о незаконной торговле бензином. Полученные обращения будут рассмотрены и направлены в уполномоченные контрольные и правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что нижегородцам начнут продавать по 40 литров бензина в одни руки. Кроме того, поставки на АЗС увеличены со стороны крупных нефтяных компаний.