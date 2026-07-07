В Красноярске в Солнечном построят более шести километров инженерных сетей

Застройщик возводит там несколько жилых домов, затем должны появиться школа на 1280 мест и два детских сада на 270 мест каждый. Землю под них застройщик безвозмездно передает городу. Так что для них нужны водопровод, теплопровод, сети электроснабжения, водоотведение. Один километр сетей уже есть, его предстоит будет модернизировать. Остальные пять — прокладывать с нуля.