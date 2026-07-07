Здание Технологического колледжа в Советске планируют капитально отремонтировать за 30 млн

В Советске ищут подрядчика для капремонта здания Технологического колледжа на улице Больничной, 9. Начальная стоимость контракта составляет почти 30 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт внутренних помещений учебного корпуса, а также инженерных систем здания. В перечень работ входят обновление системы вентиляции, отопления и электроснабжения, а также выполнение архитектурных работ.
Подрядчика определят по итогам электронного аукциона. Заявки на участие принимаются до 15 июля, итоги планируется подвести 17 июля. Работы должны завершиться не позднее 31 октября текущего года.