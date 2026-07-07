Эффективное планирование и развитие кадров: за что наградили старшего инженера «Полюс Красноярск»

В общественно-досуговом комплексе «Металлург» состоялась торжественная церемония вручения молодёжной премии главы Северо-Енисейского муниципального округа по итогам 2025 года. За победу в 7 номинация боролись 14 ярких, целеустремленных ребят. Каждый из них своим ежедневным трудом, учебой, научными открытиями или общественной деятельностью доказывает: будущее Северо-Енисейского округа создается здесь и сейчас. Молодёжная премия — это не просто знак признания. Это мощный ресурс, который помогает талантливой молодёжи выходить на новый уровень. Финансовая поддержка и возможности, которые дает премия, позволяют воплощать в жизнь смелые проекты, развивать профессиональные навыки и вносить реальный вклад в развитие малой родины. В числе лауреатов — представители золотодобывающей компании «Полюс». Одним из обладателей награды в номинации «За высокие достижения в производственной деятельности» стал старший инженер отдела горного планирования «Полюс Красноярск» Михаил Гацюк. Его путь в профессии — это пример того, как молодой выпускник вуза может за несколько месяцев стать ключевым звеном крупного производства. В 2022 году еще студентом Михаил Гацюк приехал на Олимпиадинский ГОК по программе стажировки «Узнай цену золота!». Вряд ли он тогда предполагал, что спустя четыре года будет стоять на сцене как лауреат Молодёжной премии главы округа. Но уже в ту летнюю практику что-то щёлкнуло — парень понял: это не просто временная подработка, а дело, которому хочется посвятить жизнь. Мое знакомство с компанией началось еще в студенчестве, задолго до получения диплома, в 2022 году — с программы стажировки «Узнай цену золота!», которая проходила с июня по июль на Олимпиадинском ГОКе. Затем, в 2023 году, я был приглашен на индивидуальную стажировку в красноярский офис компании и работал там с июня по март 2024 года. Сразу после получения диплома о высшем образовании, в марте 2024-го, я был официально трудоустроен в «Полюс Красноярск» на Олимпиадинский ГОК инженером по планированию горных работ. А уже в декабре 2024 года меня повысили до старшего инженера, в этой должности я работаю и сейчас, — рассказывает Михаил Гацюк. За короткий срок он сумел внести значительный вклад в производственные показатели предприятия. В 2025 году Михаил обеспечил качественное и своевременное планирование горных работ на карьерах Восточном, Благодатном и участке Западном и принял участие в разработке оптимизированного плана, который позволил перевыполнить годовой план по горной массе. Но не только горами породы измеряется его вклад в успех «Полюса». Михаил всей душой включен в развитие кадрового потенциала. Он курирует молодых специалистов и студентов-практикантов, а также с нуля разработал и внедрил специальную программу стажировки для вновь принятых инженеров-планировщиков. Благодаря этому новички в кратчайшие сроки осваивают сложнейшее программное обеспечение и приступают к самостоятельной работе. Такая система наставничества уже помогает снижать текучесть кадров и поднимает общий профессионализм в коллективе. Когда я сам был стажёром, понимал, как важна поддержка на старте. Хотелось, чтобы у тех, кто придет после меня, путь был чуть легче, — говорит Михаил. Не останавливаясь на достигнутом, в 2025 году он успешно прошел вступительные испытания и поступил в магистратуру Института цветных металлов СФУ. А в составе корпоративной команды «Полюса» завоевал первое место на краевом молодёжном форуме ТИМ «Бирюса». Именно это сочетание производственных побед, наставнической работы и стремления к непрерывному развитию сделало его одним из лауреатов Молодёжной премии главы Северо-Енисейского округа. Высокая награда — не финал, а лишь ступень к новым профессиональным вершинам, — делится Михаил. Отметим, что в списке номинантов Молодёжной премии на главы Северо-Енисейского муниципального округа было сразу несколько сотрудников компании: аппаратчик обогащения золотосодержащих руд Иван Дадеркин, машинист мельниц Егор Калинин, машинист компрессорных установок Андрей Матвиенко, ведущий инженер-химик пробирно-аналитической лаборатории Даниил Снятков, инженер по КИПиА Николай Науменков, слесарь по КИПиА Радик Гафуров, старший инженер отдела главного геотехника Кирилл Князев, а также горный мастер дорожно-отвального участка Александр Ибрагимов. Столь широкое присутствие молодых специалистов золотодобывающего гиганта среди лучших кадров округа подтверждает высокий уровень профессионализма и активную жизненную позицию нового поколения горняков.