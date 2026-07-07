Нарушения при использовании пестицидов выявили у компании на Бору

Россельхознадзор выявил нарушения при применении пестицидов и агрохимикатов на территории городского округа Бор Нижегородской области. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.
Нарушения обнаружили во время обязательного профилактического визита и анализа данных ФГИС «Сатурн». Специалисты изучили информацию, внесенную ООО ПКФ «Созвездие», и установили, что на земельном участке компании применялись пестициды и агрохимикаты с нарушением установленных регламентов — с завышением и занижением норм внесения.
Организации объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Компании рекомендовали соблюдать правила применения агрохимикатов, чтобы исключить негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду, а также своевременно вносить данные в систему «Сатурн».
Ранее сообщалось, что признаки фальсификации нашли в образце молока в Нижегородской области.