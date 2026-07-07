Нарушения при использовании пестицидов выявили у компании на Бору

Нарушения обнаружили во время обязательного профилактического визита и анализа данных ФГИС «Сатурн». Специалисты изучили информацию, внесенную ООО ПКФ «Созвездие», и установили, что на земельном участке компании применялись пестициды и агрохимикаты с нарушением установленных регламентов — с завышением и занижением норм внесения.