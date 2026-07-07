Писатель Гаспарян: освобождение Славянска и Краматорска — победа не только над Украиной

«Как уроженец Донбасса, я могу сказать: люди Донбасса тогда встали именно за то, чтобы быть с Россией. Они провели референдум, они говорили не о какой-то другой Украине, а о себе: мы хотим быть в России, мы русские, многонациональные русские. Донбасс — это огромное смешение самых разных этнических национальностей, но он всегда считал себя русским. Именно за это люди встали в 2014 году — за то, чтобы быть Россией, не покориться нацистской бандеровской украинской власти», — отметил эксперт, добавив, что сражение за эту огромную агломерацию будет тяжелым. Но русский солдат уже не раз доказывал, что может делать то, чего не могут делать другие.