Босоногая обувь: скрытые риски и правила безопасного ношения

Босоногая обувь и модели с разделёнными пальцами всё чаще привлекают внимание любителей комфортной обуви, но далеко не каждому такой вариант подойдёт. Как пояснил «Газете.Ru» врач‑остеопат, основатель клиники остеопатии Дмитрий Симкин, у подобной обуви есть как плюсы, так и серьёзные риски — и всё зависит от индивидуальных особенностей стопы и того, насколько организм готов к новой нагрузке.
С одной стороны, босоногая обувь ближе к естественной биомеханике движения: у неё тонкая и гибкая подошва, отсутствует перепад между пяткой и носком, а пальцы не зажаты в узком пространстве. Благодаря этому стопа активнее участвует в ходьбе и лучше ощущает поверхность под ногами. Но с другой стороны, современный человек большую часть времени носит обувь с амортизацией и поддержкой, и его стопа зачастую не готова к резкой смене условий.
Резкий переход на босоногую обувь способен привести к перегрузке мышц стопы и голени, а также ахиллова сухожилия. Особенно важно учитывать подвижность голеностопного сустава: если она ограничена, возрастает риск компенсаторных перегрузок, которые могут негативно сказаться на коленях и пояснице. При ходьбе по твёрдым поверхностям — например, по асфальту или бетону — ударная нагрузка усиливается и передаётся выше по опорно‑двигательному аппарату: на колени, тазобедренные суставы и позвоночник.
Врач подчёркивает: если хочется попробовать такую обувь, начинать нужно постепенно — с 15−20 минут в день, желательно на мягкой естественной поверхности. Не стоит сразу надевать её для долгих прогулок, тренировок или ходьбы по городу. Если появляются боль, сильная усталость или напряжение в стопе, голени, коленях или пояснице, нагрузку следует уменьшить либо вовсе отказаться от этой обуви.
Босоногая обувь может подойти тем, у кого здоровые стопы, хорошая подвижность голеностопа и достаточно сильные мышцы стопы — но только при условии плавного привыкания. В то же время она противопоказана при выраженном плоскостопии (особенно связанном со слабостью соединительной ткани или избыточным весом), ограничении подвижности голеностопа, деформациях стоп, артрозах, нарушении чувствительности и в период восстановления после травм.