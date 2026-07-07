Босоногая обувь: скрытые риски и правила безопасного ношения

С одной стороны, босоногая обувь ближе к естественной биомеханике движения: у неё тонкая и гибкая подошва, отсутствует перепад между пяткой и носком, а пальцы не зажаты в узком пространстве. Благодаря этому стопа активнее участвует в ходьбе и лучше ощущает поверхность под ногами. Но с другой стороны, современный человек большую часть времени носит обувь с амортизацией и поддержкой, и его стопа зачастую не готова к резкой смене условий.