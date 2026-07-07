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В Таганроге выставили на продажу помещения в объекте культурного наследия

Помещение в доме 1953 года на Чехова в Таганроге продают за 2,8 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге на продажу выставлены помещения в историческом здании по адресу Чехова, 74Б. Объявление о продаже было опубликовано в июне на одном из сайте с объявлениями.

Стоимость объекта составляет 2,8 миллиона рублей.

Здание возведено в 1953 году, представляет собой четырехэтажный кирпичный жилой дом с двумя подъездами и около 80 квартирами. Конструктивной особенностью являются перекрытия из кирпичных сводов по стальным балкам. Коммуникации включают центральное газоснабжение. Объект является памятником культурного наследия. Помещение имеет отдельный вход с фасада, собственный санузел и ремонт.

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