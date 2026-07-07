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Сроки регистрации недвижимости в Новороссии сокращены

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Срок регистрационных действий с недвижимостью на территории Донбасса и Новороссии сократился до 9 дней, рассказал на встрече с Мишустиным глава Росреестра Олег Скуфинский.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Срок регистрационных действий с недвижимостью на территории Донбасса и Новороссии сократился до 9 дней, рассказал на встрече с Мишустиным глава Росреестра Олег Скуфинский.

Олег Скуфинский напомнил, что территориальные органы Росреестра с 1 января 2023 года занимаются формированием Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН) в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По его словам, на сегодняшний день в ЕГРН уже внесено 7 миллионов объектов при том, что на начало работы ожидалось, что в реестр войдет 5,6 миллиона объектов.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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