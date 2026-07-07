Сроки регистрации недвижимости в Новороссии сокращены

Олег Скуфинский напомнил, что территориальные органы Росреестра с 1 января 2023 года занимаются формированием Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН) в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По его словам, на сегодняшний день в ЕГРН уже внесено 7 миллионов объектов при том, что на начало работы ожидалось, что в реестр войдет 5,6 миллиона объектов.