В Калужской области капитально отремонтируют 11 школ

Уточняется, что шесть учреждений обновят до конца года, еще пять — в течение двух лет. Так, уже к сентябрю специалисты намерены завершить ремонт в школе № 1 города Калуги. Там приводят в порядок кровлю, фасад, внутренние помещения и инженерные сети. В учреждение закупят современное оборудование и мебель. Кроме того, в школе обустроят кабинеты труда для мальчиков и девочек, создадут специальный класс с «умной» теплицей.