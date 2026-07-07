В Калужской области капитально отремонтируют 11 школ

Капитальный ремонт проведут в 11 школах в Калужской области, сообщили в региональном министерстве образования и науки. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Уточняется, что шесть учреждений обновят до конца года, еще пять — в течение двух лет. Так, уже к сентябрю специалисты намерены завершить ремонт в школе № 1 города Калуги. Там приводят в порядок кровлю, фасад, внутренние помещения и инженерные сети. В учреждение закупят современное оборудование и мебель. Кроме того, в школе обустроят кабинеты труда для мальчиков и девочек, создадут специальный класс с «умной» теплицей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.