Статуи античных коней и их укротителей перед Манежем отреставрируют

Манеж на Исаакиевской площади построили в 1804—1807 годах по проекту архитектора Джакомо Кваренги. Здание в стиле классицизма возводили для тренировок и парадных выездов лейб-гвардии Конного полка. К концу строительства в Италии заказали уменьшенные копии античных скульптур, которые стоят перед дворцом в Риме. В Петербурге их установили у портика Манежа.