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На улице Дубровинского в Красноярске навсегда запретят левые повороты

Схема движения изменится с 28 июля на участке от Коммунального моста до Карла Маркса.

С 28 июля на улице Дубровинского изменится схема движения — на участке от Коммунального моста до Карла Маркса запретят все левые повороты. Ограничение вводится на постоянной основе, также изменится схема платной парковки на съезде с моста.

Решение приняли на основе компьютерного моделирования: исключение левых поворотов должно повысить пропускную способность дороги и снизить транспортные задержки на этом участке более чем на 30%. Кроме того, это повлияет на снижение аварийности и сделает движение безопаснее для всех участников, отмечают в УДИБ.

Новые дорожные знаки установят к 28 июля, с этой даты схема начнет действовать на постоянной основе.

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