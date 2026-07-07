На улице Дубровинского в Красноярске навсегда запретят левые повороты

Решение приняли на основе компьютерного моделирования: исключение левых поворотов должно повысить пропускную способность дороги и снизить транспортные задержки на этом участке более чем на 30%. Кроме того, это повлияет на снижение аварийности и сделает движение безопаснее для всех участников, отмечают в УДИБ.