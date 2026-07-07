На улице Дубровинского в Красноярске навсегда запретят левые повороты

С 28 июля на улице Дубровинского изменится схема движения — на участке от Коммунального моста до Карла Маркса запретят все левые повороты. Ограничение вводится на постоянной основе, также изменится схема платной парковки на съезде с моста.
Решение приняли на основе компьютерного моделирования: исключение левых поворотов должно повысить пропускную способность дороги и снизить транспортные задержки на этом участке более чем на 30%. Кроме того, это повлияет на снижение аварийности и сделает движение безопаснее для всех участников, отмечают в УДИБ.
Новые дорожные знаки установят к 28 июля, с этой даты схема начнет действовать на постоянной основе.
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