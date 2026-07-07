Итальянские студенты построили самый большой бумажный самолёт в мире

Важную роль в воплощении идеи сыграл блогер и популяризатор науки Якопо Д’Алезио (Jakidale): он взял на себя финансирование, организацию и проведение испытаний. Название «Икар» отсылает к древнегреческому мифу о сыне Дедала, который, забыв предостережения отца, поднялся слишком близко к Солнцу и потерпел крушение. В случае со студенческим проектом всё сложилось куда удачнее: самолёт не только успешно поднялся в воздух, но и побил рекорд, установленный в 2013 году студентами из Германии (их модель имела размах крыльев 18,21 метра).