Итальянские студенты построили самый большой бумажный самолёт в мире

Студенты Пизанского университета вошли в историю — их бумажный самолёт признали самым большим в мире и внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Размах крыльев конструкции под названием «Икар» достиг 20,04 метра, а во время запуска в Болонье аппарат преодолел дистанцию в 59 метров — это почти в четыре раза больше минимального порога, необходимого для фиксации рекорда.
Идея проекта родилась у выпускника факультета аэрокосмической техники Филиппо Де Паоли ещё в студенческие годы. Всё началось с простой забавы: в перерывах между занятиями молодые люди бросали бумажные самолётики, а потом задумали создать по-настоящему масштабную модель. На реализацию задумки ушли годы: команда разработала два промежуточных прототипа — сначала небольшой «Прометей» длиной чуть больше метра, затем более крупный «Дедал» с размахом крыльев 8 метров. На этих моделях студенты отрабатывали структуру и проверяли, как ведёт себя конструкция в полёте.
Финальный самолёт получился внушительным: при длине 7 метров он весит почти 30 килограммов. При этом в его создании использовали только бумагу и специальный клей Vinavil Pro. Инженеры подошли к делу серьёзно: конструкция крыла повторяет устройство настоящего авиалайнера — с рёбрами, лонжеронами и сотовыми панелями, но полностью выполнена из бумаги.
Важную роль в воплощении идеи сыграл блогер и популяризатор науки Якопо Д’Алезио (Jakidale): он взял на себя финансирование, организацию и проведение испытаний. Название «Икар» отсылает к древнегреческому мифу о сыне Дедала, который, забыв предостережения отца, поднялся слишком близко к Солнцу и потерпел крушение. В случае со студенческим проектом всё сложилось куда удачнее: самолёт не только успешно поднялся в воздух, но и побил рекорд, установленный в 2013 году студентами из Германии (их модель имела размах крыльев 18,21 метра).
Эмоции автора идеи Филиппо Де Паоли после удачного запуска говорят сами за себя: он признался, что, увидев, как самолёт преодолел первые 15 метров, не смог сдержать радости и с широкой улыбкой побежал за ним. Этот момент, по словам Филиппо, он наверняка запомнит надолго.
Таким образом, проект «Икар» стал не просто попыткой поставить рекорд, а настоящей инженерной работой, объединившей студенческую увлечённость, технические знания и любовь к науке.