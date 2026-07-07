Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На проект ликвидации загрязнения территории реки Чистой в Пионерском выделяют 64 млн рублей

Финансирование рассчитано на два года.

Власти Пионерского планируют разработать проект ликвидации объекта накопленного вреда «Загрязнение территории водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Чистой». Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Пионерского округа. Полный объём финансового обеспечения — 64 095 506 рублей. Финансирование рассчитано на два года: порядка 5,6 млн рублей планируют освоить в текущем году, ещё 58,5 млн — в 2027-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В мае в Пионерском начали устанавливать пешеходный мост через реку Чистую в пляжной зоне в районе улицы Портовой.