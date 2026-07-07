На проект ликвидации загрязнения территории реки Чистой в Пионерском выделяют 64 млн рублей

К поиску подрядчика готовится отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Пионерского округа. Полный объём финансового обеспечения — 64 095 506 рублей. Финансирование рассчитано на два года: порядка 5,6 млн рублей планируют освоить в текущем году, ещё 58,5 млн — в 2027-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.