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Песков объяснил, сколько ещё может продлиться СВО

Об этом пресс-секретарь президента России рассказал журналистам.

Источник: Клопс.ru

В отсутствие готовности Киева к мирному урегулированию СВО продолжается до полного достижения целей России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 7 июля, приводит РИА Новости.

«Лишь в отсутствие готовности киевского режима заниматься мирным урегулированием специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей», — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что СВО продолжается уже как «настоящая война», поскольку западные страны помогают Киеву наводить вооружения по целям в России.

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