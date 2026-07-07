Кубанский холдинг построил в Тамбовской области элеватор за 1,6 млрд рублей

Проектная мощность комплекса позволяет хранить до 50 тыс. т продукции, прием и отгрузка должны достигнуть 2,7 тыс. т зерна в сутки. В состав объекта входят автомобильные разгрузчики, зерноочистительное отделение с двумя сепараторами, две сушилки непрерывного действия и двадцать силосов общей емкостью по 50 тыс. т каждый. На территории также функционируют лаборатория контроля качества и весовой комплекс.