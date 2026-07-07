Сбер расширяет возможности «Карты жителя Нижегородской области»

Сбер расширил партнерскую сеть проекта «Карта жителя Нижегородской области»: к нему присоединились еще 16 компаний. Теперь держатели карты могут пользоваться дополнительными скидками и специальными предложениями в магазинах, кафе, медицинских и спортивных учреждениях, а также в развлекательных заведениях региона. Всего нижегородцам доступны эксклюзивные предложения от 65 партнеров банка. Полный перечень организаций и условий размещен на портале nn-card.ru.
Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка:
«Мы продолжаем развивать “Карту жителя Нижегородской области” как удобный цифровой сервис для повседневной жизни. Подключить его можно к своей СберКарте на базе платежной системы “Мир”. Для пользователей это не только привычные банковские операции, но и дополнительные возможности: скидки у партнеров проекта, кешбэк рублями по программе “Привет, Мир!” без дополнительной регистрации, а также возможность использовать карту для прохода в образовательные учреждения. Мы видим, что сервис востребован, и будем дальше расширять его функциональность и партнерскую сеть, чтобы карта приносила жителям региона еще больше пользы в ежедневных сценариях».
Мария Самоделкина, проректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области, пользуется «Картой жителя» уже более 3 лет. В прошлом году, как только появилась такая возможность, подключила её к своей банковской карте.
Мария Самоделкина, проректор КУПНО, руководитель круглогодичного центра КУПНО.
«Ценю “Карту жителя” за универсальность: это целый экосистемный сервис. Расширение партнёрской сети делает её ещё более привлекательной — теперь экономия доступна в большем числе повседневных мест. Подключение заняло пару минут, никаких дополнительных карт — всё интуитивно и действительно удобно. Супер-инструмент для жизни в регионе».
«Карта жителя» предназначена не только для жителей, но и для гостей области. Подключить сервис можно всего за несколько минут. Для этого достаточно открыть приложение СберБанк Онлайн, в строке поиска выбрать раздел «Социальные сервисы» и подключить действующую СберКарту на базе платежной системы «Мир». Выпуск дополнительной карты не требуется. При необходимости оформить подключение также помогут сотрудники офисов Сбера.
Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям банковских карт ПАО Сбербанк (за исключением корпоративных карт), с подключённой услугой «SMS-банк». Для использования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. Подробную информацию о мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» и об услуге «SMS-банк» уточняйте на сайте www.sberbank.ru.
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