Сбер расширяет возможности «Карты жителя Нижегородской области»

«Мы продолжаем развивать “Карту жителя Нижегородской области” как удобный цифровой сервис для повседневной жизни. Подключить его можно к своей СберКарте на базе платежной системы “Мир”. Для пользователей это не только привычные банковские операции, но и дополнительные возможности: скидки у партнеров проекта, кешбэк рублями по программе “Привет, Мир!” без дополнительной регистрации, а также возможность использовать карту для прохода в образовательные учреждения. Мы видим, что сервис востребован, и будем дальше расширять его функциональность и партнерскую сеть, чтобы карта приносила жителям региона еще больше пользы в ежедневных сценариях».