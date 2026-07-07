Нововоронежская АЭС предупредила жителей об учениях 8 июля

Администрация Нововоронежской АЭС предупредила местных жителей о плановых противоаварийных учениях, которые пройдут 8 июля. С 9.00 утра на объекте будут отрабатывать приемы по защите персонала и населения Нововоронежа с привлечением специальной техники аварийно-технического центра филиала Росатома.
— Учения пройдут без включения сирен, но с подачей сигнала оповещения «Внимание! Внимание!», — отметили на Нововоронежской АЭС. — Во время учений энергоблоки будут работать в штатном режиме. Никаких вмешательств в их процесс, связанных с тренировкой, не предусмотрено.
Жителям можно не беспокоиться.
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