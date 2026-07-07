Нововоронежская АЭС предупредила жителей об учениях 8 июля

— Учения пройдут без включения сирен, но с подачей сигнала оповещения «Внимание! Внимание!», — отметили на Нововоронежской АЭС. — Во время учений энергоблоки будут работать в штатном режиме. Никаких вмешательств в их процесс, связанных с тренировкой, не предусмотрено.