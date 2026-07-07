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В Одинцовском округе Подмосковья обустроят Сиреневый бульвар

Там высадят различные растения и установят скамейки.

Сиреневый бульвар благоустроят в районе жилого комплекса «Резиденции Сколково», который возводят в Одинцовском городском округе. Работы проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Бульвар будет проходить между строящимися и существующими жилыми корпусами. Благодаря этому появится новый пешеходный маршрут протяженностью 250 м. Транспортные потоки при этом будут разделены.

Вдоль бульвара высадят сирень, спирею и гортензию, дубы, дерен, деревья ирги, туи, ивы, а также живую изгородь из кизильника. А в местах для отдыха планируют установить скамейки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.